انطلاق امتحانات السادس الابتدائي

توجه صباح اليوم الأحد، أكثر من مليون تلميذ وتلميذة في العراق لأداء امتحانات الدور الأول الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي، وسط أجواء مفعمة بقلق الأهالي والحماس بالنسبة للذين يخوضون تجربة امتحان أبنائهم وزاريًا لأول مرة وانهاء مرحلة الابتدائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إن أكثر من مليون و150 ألف تلميذ توجهوا صباح اليوم الأحد لأداء امتحانات الدور الأول النهائية الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي، موزعين بين نحو سبعة آلاف و 600 مركز امتحاني في عموم البلاد.

من جانبه، قال مدير تربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي إن الاستعدادات للامتحانات النهائية جرت في وقت مبكر، لأن امتحانات هذا العام ستكون مميزة بجميع تفاصيلها، إذ تم توفير المستلزمات الفنية واللوجستية داخل القاعات الامتحانية ومركز فحص الدراسة الابتدائية أيضا، فضلا عن اختيار عدد اللجان في مركز الفحص بحسب كل مادة وزيادة عددها، إضافة إلى تجهيز مركز الفحص بالحاسبات الإلكترونية الحديثة الخاصة بإدخال النتائج، والقراءة الإلكترونية للدفاتر الامتحانية، وتم إعداد الفاحصين بحسب الاختصاص والخبرة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.