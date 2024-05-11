السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة تونس

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعوة رسمية لزيارة تونس نقلها اليه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار خلال استقباله له اليوم.

وقال بيان لمكتب السوداني الاعلامي ان عمار نقل لرئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الوزراء أحمد الحشاني، ودعوة رسمية لزيارة تونس.

ورحب السوداني بحسب البيان بزيارة الوزير التونسي التي تمثل بداية لتفعيل الملفات المشتركة بين البلدين، مباركاً انعقاد الدورة الـ 17 للّجنة العراقية التونسية المشتركة، لثلاثة أيام متواصلة في العاصمة بغداد، التي ستشهد توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين، مؤكداً ترحيب العراق بالشركات التونسية للعمل في مجالات مختلفة، ومشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات في التبادل التجاري والتعليم والسياحة.

وتناول اللقاء الموقف المبدئي للعراق وتونس، ممّا يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء أن الموقف العربي كلما كان متماسكاً وقوياً فإنه سيخفف من معاناة الفلسطينيين،

كما جرى تأكيد ضرورة أن يكون الموقف الدولي واضحاً نحو إدانة ما يحصل من جرائم إبادة للمدنيين في غزّة، والعمل على إنهاء هذه الحرب الدموية المستمرة منذ سبعة أشهر.

من جانبه عبّر نبيل عمار عن تقدير بلاده مواقفَ العراق تجاه تونس خلال السنوات العشر الماضية، مؤكداً رغبة حكومة بلاده بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.