العاصي : ندعم اجراءات الجيش العراقي في حفظ الأمن ومنع الأحتكاك في مناطق التماس في كركوك

رفض عضو مجلس النواب الشيخ وصفي العاصي النائب عن عرب كركوك ،التصريحات والمواقف السياسية التي تمس الجيش العراقي في محافظة كركوك خاصة اثناء تأديته الواجب في منع وقوع توترات او استغلال سياسي لحقوق فلاحين في منطقه بلكانه التابعة لقضاء الدبس .

وقال في بيان صادر عن مكتبه ،لقد اطلعنا على مواقف تصعيدية مسنودة بحملات إعلامية تهدف لإذكاء نار الفتنه بين العرب والأكراد في بلكانة واساءة تجاه الجيش العراقي وكان اخرها ما صدر عن نائب رئيس البرلمان النائب عن كركوك شاخوان عبد الله ووصف الفلاحين العرب بالوافدين والمستقدمين وهم اصحاب ارض وحق ودمرت مناطقهم ودورهم ،والتي تاتي ضمن حملة ممنهجة منذ ايام لزرع الفتنه بين المتأخين العرب والأكراد منذ عقود واستثمارها سياسيا واستغلالها إعلاميا مترقبا منابر وشخوص ،لمحاولة اضعاف الموسسة العسكرية الوطنية وتصدير ازمات داخلية يعانون منها ،لبث صراعات قومية.

واكد دعمه الكامل والثابت للجيش العراقي وقيادته والاحتكام للقضاء العادل وقرارته التنفيذيه في اعادة الحقوق وعدم استغلالها سياسيا خاصة بعد ما ثبت بالمنطقة وعموم كركوك مهنية القوات الاتحادية وعدالتها مع جميع مكونات كركوك محملا من يسعى لاثارة الفتن كافة التبعات القانونية او ما سينتج لاسمح الله من استغلالها من فلول الأرهاب واستهدافهم للجيش العراقي.

ودعا العاصي ،إلى ضرور تدخل الحكومة العراقية والجهات التنفيذيه في انصاف الفلاحين وضمان عودتهم لمناطقهم التي طرودوا منها او تعرضوا لتهديم قراهم وتعويضهم بما يسهم في تثبيت استقرار كركوك وامن اهلها