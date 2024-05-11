السوداني: العراق اصبح رقما صعبا في مجال الطاقة والثروة النفطية في العالم

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :"ان العراق اصبح رقما صعبا في مجال الطاقة والثروة النفطية في العالم ".

وقال السوداني في كلمة بحفل اطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ، لحقول النفط والغاز :" ان البرنامج الحكومي افرد بابا واسعا لرؤية الحكومة لاستثمار النفط والغاز ".

واضاف :" اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط ، وبداية لجهد اكبر وفرص اكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني "، مبينا :" ان حرق الغاز سيتوقف خلال 3 الى 5 سنوات ".

وتابع :" نتوجه الى استثمار ما لدينا من انتاجية من النفط ، ووضعنا هدفاً لتحويل 40 بالمئة من انتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات، ومع هذه المشاريع سنمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة والتي اعلنت ، ونجري حواراً مع شركات عدة ونؤسس لوضع جديد للعراق على مستوى الطاقة ، وقد باشرنا في اصلاحات حقيقية في القطاع الضريبي والكمارك".".

واشار رئيس الوزراء الى وجود عشرات الشركات العالمية الرصينة للتنافس على الاستثمار النفطي ، و ان البيئة آمنة ومستقرة امام عمل الشركات النفطية العالمية في العراق