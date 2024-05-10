السوداني يوقف الاجراءات على مستوى رؤساء الوحدات الادارية في الانبار تعرف على السبب

كشف مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوعز بوقف الاجراءات والتريث بإجراء اي تغيرات على مستوى رؤساء الوحدات الادارية بعد استغلالها لأغراض سياسية في الانبار من قبل حزب الحلبوسي.

وقال المصدر ان "حزب تقدم الذي يتولى ادارة شؤون محافظة الانبار شرع خلال الفترة الحالية اجراء عمليات تغير في ادارة الوحدات الادارية في معظم مدن الانبار من خلال زج انصاره الذين خسروا في انتخابات مجالس المحافظات، في مواقع ادارية واجراء عملية تطهير واقصاء للشخصيات غير المنتمية لصفوف الحزب، ما اثار هذا الاجراء جدلا كبيرا في الاوساط السياسية في المحافظة".

واضاف ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوعز بالتريث ووقف اجراء اي تغيرات على مستوى رؤساء الوحدات الادارية بعد استغلالها سياسيا في الانبار لصالح الحزب الحاكم وبطريقة غير قانونية"، مبينا ان "حزب تقدم خير معظم رؤساء الوحدات الادارية الانتماء لصفوف الحزب او ترك مناصبهم"،

واكد ان "محافظ الانبار محمد نوري الكربولي اوعز في وقت سابق بإجراء عمليات تغير لرؤساء الوحدات الادارية في اقضية الفلوجة والكرمة وحديثة فضلا عن تغير مدراء نواحي