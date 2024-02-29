واخيرا القضاء يحكم بالحبس الغيابي بحق السارق "رائد جوحي" وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة

كشف مصدر قصائي، مساء اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن صدور حكم بالحبس لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي.

وذكر المصدر ان "القضاء أصدر حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".

ولفت الى ان الحكم صدر "على خلفية تهريب جوحي للمتهم ضياء الموسوي (المتهم بصفقة الفساد المعروفة بسرقة القرن في الحكومة السابقة) وعدم تنفيذه أمر القبض".

وكان ضياء الموسوي وهو مدير عام في جهاز المخابرات العراقي، سلم نفسه للقضاء بعد اتهامه بـ(سرقة القرن)، وذلك بعد أن أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية، في 17 تشرين الثاني 2022، عن إجراءات ملاحقة خاصة بحق الموسوي.

وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية بحق المتهم جراء تهم منسوبة إليه تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه الوظيفي.

وجاءت مذكرة توقيف الموسوي، في تشرين الثاني 2022، بسبب تورطه في تسهيل تهريب الأموال المسروقة إلى خارج العراق.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي كشفت في شهر تشرين الاول 2022، عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليون دينار.