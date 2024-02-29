اعتداء على احد مقرات كتائب سيد الشهداء الخدمية في ذي قار

افاد مصدر امني اليوم ان احد مقرات كتائب سيد الشهداء قد تعرض لاعتداء من قبل افراد خارجين عن القانون في ذي قار

واوضح المصدر ان مجموعة خارجة عن القانون هاجمت احد مقار كتائب سيد الشهداء الخدمية وسط محافظة ذي قار واسفر الهجوم الجبان عن حدوث اضرار مادية في المقر

من جهتها ادانت كتائب سيد الشهداء بشدة الاعتداء الغاشم على احد مقراتها من قبل افراد ضالين ودعت القوات الامنية لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة

واكدت ان هذه الاعتداءات لن تثنينا عن تقديم الخدمات ولن تجرنا الى الدخول بفتنة في الجنوب بحسب البيان الذي اطلعت عليه وكالة انباء براثا