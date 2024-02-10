النائب مصطفى سند يكشف ما جرى خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب حول الاعتداءات الامريكية الغاشمة على سيادة العراق

كشف النائب مصطفى سند عن مقررات الجلسة التداولية التي انتهت اليوم حيث قال :

١- إحالة مسودة قانون اخراج قوات التحالف إلى لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية لغرض تهيئته للتصويت في الجلسات القادمة .

٢- إستضافة القادة الأمنيين المعنيين بالتفاوض مع القوات الأمريكية في اللجان المشتركة .

كما تم تشكيل لوبي من بعض النواب الشيعة لكسر نصاب جلسات اختيار رئيس مجلس النواب التي يتجاوز حضورها ال٣٠٠ نائب، كما سيتم منع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة الإقليم الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول .

علماً أن الحضور كان ٧٥٪؜ من نواب الشيعة، وصفر سنة وصفر كُرد ماعدا نائبين من الاسلامي الكوردستاني والعدل .

كذلك شهدت الجلسة حضور جيد للنواب المستقلين ونواب تشرين .