اغتيال مدير علاقات حركة عصائب اهل الحق في ميسان على يد مليشيات قذرة خارجة عن القانون

الشهيد السعيد ناجي الكعبي اثناء زيارته لمرقد الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ( ارشيف )

افاد مراسل وكالة انباء براثا قبل قليل ان مدير علاقات حركة عصائب اهل الحق بمحافظة ميسان قد اغتيل من قبل مليشيات قذرة خارجة عن القانون

واوضح مراسلنا ان المجاهد ناجي ابو علي الكعبي قد استشهد بعد ان هاجمته مجموعة خارجة عن القانون حيث فتحوا النار عليه في منطقة حي العسكري بمحافظة ميسان

مشيرا الى ان الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً به" فيما نقل جثمان الشهيد الى دائرة الطب العدلي في المحافظة