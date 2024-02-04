بكل صلافة ووضاعة واشنطن تريد من الحكومة العراقية تسليم ابناءنا المجاهدين لها

في احدث تصريح وضيع وصلف صادر عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي محاولا قلب الحق باطلا والباطل حقا الذي دعا الى تسليم ابناءنا المجاهدين البررة لواشنطن مدعيا بعين عوراء ان تهديدها للقوات الامريكية يشكلان انتهاكا للسيادة العراقية اكثر من عدوان الجيش الامريكي على العراق

حيث دعا كيربي، الأحد، الحكومة العراقية الى مساعدة بلاده على مواجهة ما وصفه "التهديد".

وقال كيربي بحسب قناة "فوكس نيوز"، إن "الهجمات التي تشنها ما اسماها زورا بالمليشيات وهي بالاصل المقاومة الاسلامية في العراق، وعدم محاسبتها يشكلان انتهاكا للسيادة العراقية أكثر من عمليات الجيش الأميركي".

وأضاف "نريد-أيضا- أن نرى الحكومة العراقية تتحرك وتساعدنا على مواجهة التهديد الذي تشكله المليشيات"، بحسب وصفه.

يشار الى أن غارات جوية أمريكية غادرة جبانة استهدفت، فجر أمس السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.