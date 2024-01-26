أكثر من دعوى قضائية تواجه عملية إنتخاب رئيس للبرلمان

وطبقاً لما أعلن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، فستنظر المحكمة يوم الاثنين المقبل، ب 4 قضايا وطلبات، الأول الغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والاسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلا عن طلب بإصدار امر ولائي لايقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات ابطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك اسقاط عضويته من البرلمان.
ويتوقع من البرلمان يوم غد عدم المُضي بجلسة إستئناف التصويت على رئيس البرلمان، وانتظار ما سيخرج عن المحكمة الاتحادية، وفي ما ستبطل المرشحين وجلسة الجولة الأولى وتفرض فتح باب الترشيح مجددًا، أو تحكم بشرعية الجلسة والجولة الأولى وتحكم بقانونية استئناف التصويت، ويبقى الامر محصورا فقط بالمرشحين المتاحين وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي الذين فازوا باعلى الأصوات في الجولة الأولى.
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