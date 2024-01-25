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المجلس الأعلي في العراق يدعو لإنهاء التواجد العسكري الاجنبي هذا العام


 
 طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، الخميس، من خلال فقرات بيانه، الدعوة الى إنهاء التواجد العسكري الاجنبي خلال العام الحالي.
وأوضح د. همام حمودي في بيان صدر عنه، إن الاتفاق الرسمي بين حكومتي العراق والولايات المتحدة وما تضمنه من مساع لإنهاء مهمة القوات الامريكية وفق جدول زمني يكفل خروجها التدريجي يمثل مطلبا وطنيا لحفظ سيادة العراق، واستقرار المنطقة التي تواجه حالة من التوتر، وبات تواجد هذه القوات جزء من مصادر قلق بلدانها واستفزازا لشعوبها.
وأضاف إذ نشد على أيدي الحكومة بالمضي في هذا التوجه، نجدد دعوتنا الى ضرورة تحديد عام 2024 لإنهاء التواجد العسكري الاجنبي، وأن يكون المفاوض جادا، وحازما، وواعياً بتحديد المخاطر ومستوى التعاون وضوابطه التي تحفظ السيادة الوطنية.
وشدد الدكتور همام حمودي بضرورة الحرص على الرقابة الشعبية لمتابعة هذا الملف ومستوى الانجاز، إذ ان إمتثال الولايات المتحدة هو ثمرة جهد وتنسيق الحكومة والبرلمان والقوى الوطنية والشعبية الشجاعة التي سبق أن نجحت بمقاومتها السياسية في انهاء الاحتلال في 2011، لتفرض اليوم ارادتها مجددا في إخراج قوات التحالف الدولي، وتأكيد قدراتها الوطنية على حماية أمن العراق وسيادته.
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