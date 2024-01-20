مصدر امني : الرشقة الصاروخية التي ضربت قاعدة عين الاسد هي الاكبر من حيث الصواريخ

افاد مصدر امني اليوم السبت ان الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الاسد تعد الاكبر من حيث العدد

واوضح المصدر ان الصواريخ التي سقطت على الجناح الذي يشغله الجيش الامريكي كان كبيرا حيث اكد سقوط اكثر من 20 صاروخا

مؤكدا ان الجيش الامريكي استخدم لاول مرة القبة الحديدية للتصدي للصواريخ وهناك انباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه ولكن هناك تكتم امريكي عن اعدادهم

هذا وتبنت المقاومة الاسلامية في العراق الهجوم على هذه القاعدة وبحسب بيان صادر فان الصواريخ اصابت اهدافها بشكل مباشر واشار البيان ان هذا الهجوم ياتي ردا على المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وباقي المدن الاخرى .