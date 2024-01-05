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رئيس الوزراء يتخذ أول خطوة رسمية بشأن الوجود الأمريكي في البلاد


 أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
وأوضح السوداني اليوم الجمعة إنه ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق.
وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف أمس الخميس مقرا لـحركة النجباء في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.
وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إذ قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم إعتداء مماثل للأعمال الإرهابية، وحمل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.
ومن المعروف أن أمريكا نشرت 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـالتحالف الدولي لمكافحة داعش الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.
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