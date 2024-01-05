النائب السابق حسن فدعم : لم نكن نقاتل في 2014 ولحد الان داعش والقاعدة انما كنا نقاتل امريكا واسرائيل

قال النائب السابق حسن فدعم اننا لم نكن نقاتل منذ عام 2014 ولحد الان داعش او القاعدة ولكنه اصبح من الواضح اننا كنا نقاتل امريكا واسرائيل

واوضح فدعم في لقاء صحفي ان داعش والقاعدة هما صنيعتهم وعندما انتصرنا عليهم انزعج الراعي بشكل حقيقي

وتابع ان ما حدث في كرمان كانت بشكل واضح انها لمسات داعش الارهابي ومن خلفه الصهاينة مشيرا الى ان ما حدث اليوم من ضرب لاحد مقرات الحشد الشعبي في بغداد وهي قوات رسمية مرتبطة بالقوات الامنية العراقية الا انه تم استهدافه