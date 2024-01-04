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النائب سعود الساعدي يطالب بعقد جلسة "استثنائية": لسنا كتّاباً لنكتفي بالإدانة


طالب عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الخميس، القوى السياسية المشكّلة للحكومة والممثلة في مجلس النواب، بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء الأمريكي على مقرات الأمنية، فيما أكد أن الحكومة ليست محللة سياسية لتكتفي بالاستنكار والإدانة. 

وقال الساعدي، في حديث صحفي إن "الحكومة ليست محللة سياسية، ومجلس النواب ليس كاتبا أو ناشطا مدنيا، وكذلك الحال لبقية القوى السياسية والزعماء، فهم ليسوا مراقبين ليكتفوا ببيانات الاستنكار والإدانة".

وأضاف، أن "القوى السياسية المشكّلة للحكومة العراقية والممثلة في مجلس النواب، مطالبة بتلبية دعوتنا لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بحضور القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار عضو مجلس النواب، الى "ضرورة مناقشة الإجراءات العاجلة التي تتخذها الحكومة ووزارة الخارجية بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الأمنية، والحشد الشعبي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذه القوات، وفق احكام المادة 1 من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016".

وحمل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس، قوات التحالف الدولي مسؤولية العدوان غير المبرر على القوات الأمنية العراقية.

وأكدت مصادر امنية، في وقت سابق من اليوم، استشهاد نائب قائد عمليات بغداد امر اللواء 12 في الحشد الشعبي (أبو تقوى السعيدي) ومرافقه بعدوان امريكي شرقي العاصمة بغداد.

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