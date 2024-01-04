النائب المستقل مصطفى سند : وجود الامريكان في العراق غير شرعي

قال النائب المستقل مصطفى سند ان وجود الامريكي في العراق غير شرعي

واوضح سند في منشور على قناته في التليغرام واطلعت وكالة انباء براثا عليه ان وجود الامريكان غير شرعي، وبقاءهم سابقاً جاء بطلب من الحكومة لدعمها بحربها ضد داعش، وجاء عن طريق رسالتين من وزراء الخارجية الاسبقين (هوشيار زيباري و ابراهيم الجعفري)

واضاف لقد انتهت شرعية هذا الوجود بعد طلب رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي مطلع عام 2020 وبعد حادثة المطار بيومين، إنهاء تواجدهم وجدولة خروجهم بالكامل، وتم دعم القرار من قبل مجلس النواب بالتصويت على القرار،

مؤكدا ان الموضوع حكومي بحت لا يحتاج إلى قرار نيابي .

وارتفعت حصيلة القصف الامريكي الغادر الذي وقع على مقر أمني تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، الى شهيدين بينهم القيادي "أبو تقوى" واصابة 6 اخرين.

وتقول مصادر أمنية ان "القصف الذي استهدف المقر الأمني في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، أدى الى استشهاد القيادي البارز في اللواء 12 بالحشد الشعبي "أبو تقوى" ومساعده، فضلاً عن إصابة 6 اخرين".