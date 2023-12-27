مشعان الجبوري: ترشيح "أبو مازن" لمنصب محافظ صلاح الدين مخالف للقانون

قال السياسي العراقي مشعان الجبوري، اليوم الأربعاء، إن ترشيح أحمد الجبوري "أبو مازن" لمنصب محافظ صلاح الدين "مخالف للقانون".

وكتب الجبوري، في منشور على منصة "أكس"، "اضع امام قادة الكتل السياسية والرأي العام الذين يؤيدون تولي احمد الجبوري الملقب ابو مازن منصب محافظ صلاح الدين جدولين يظهران بعض جرائم الفساد التي تمت ادانته بها وشمل بالعفو عن بعضها مما يجعل ترشيحه مخالفاً للقانون لان التعديل الجديد لقانون الانتخابات الذي تم في ايار هذا العام واعتبر نافذا من تاريخ نشره لا يسمح لمن تمت ادانته بالفساد وان شمل بالعفو ان يكون نائباً او عضو مجلس محافظة".

وأضاف، "وبذلك يكون مجرد قبول ترشيحه مخالفاً للقانون وخيانة لاهلكم وجمهوركم في محافظة صلاح الدين".