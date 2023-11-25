سياسي: حزب تقدم مُقبل على انشقاقات عديدة لأبرز أعضائه

أكد السياسي المستقل في محافظة الانبار، محمد دحام، اليوم السبت، ان اعفاء رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي من منصبه أضعف دوره في العديد من الملفات، فيما اكد ان حزب تقدم مقبل على انشقاقات كبيرة من أعضائه.

وقال دحام في حديث ل / المعلومة /، إن "ضعف حزب تقدم في المحافظات الغربية اصبح واضحا لجميع الأطراف بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا وتورطه بالتزوير"، مشيرا الى ان "الخارطة السياسية للانبار بصورة خاصة المحافظات الغربية بصورة عامة ستشهد تغييرات عديدة في المشهد القادم".

وتابع، ان "الانشقاقات لن تؤثر على حزب تقدم فقط، بل على التحالفات الجديدة التي ستظهر على الساحة السياسية للمكون السُني بصورة إيجابية او سلبية ايضاً"، مضيفا ان "حزب تقدم مقبل على انشقاقات كبيرة بين أعضائه".

واكد دحام: ان "اعفاء رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي من منصبه بقرار المحكمة الاتحادية اضعف دوره في العديد من الملفات التي كان يسيطر عليها في الآونة الأخيرة".