الفتح: ثلاثة أسباب وراء الاعتداء الأمريكي على جرف النصر

أكد القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، السبت، وجود ثلاثة أسباب وراء قصف الطيران الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي في جرف النصر.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "وجود الحشد الشعبي في جرف النصر شمال بابل يقطع الطريق أمام خلايا داعش الإرهابي في العودة ويثير حالة عدم الاستقرار في جغرافية مهمة كانت في السنوات الماضية الأكثر سخونة في المشهد العراقي بشكل عام".

وأضاف، إن "قصف مقرات الحشد الشعبي في جرف النصر من قبل الطيران الأمريكي يهدف إلى خلق ثغرات في العمق وخطوط التماس ضمن أجندة خبيثة هدفها إعطاء مجال أمام الخلايا النائمة للعبث بالأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "الاستهداف مبيت ومقصود وهذا ما يستدعي الانتباه لأي أنشطة إرهابية".

وأشار إلى أن "الأمريكان قوة احتلال وهي تدعم الكيان الصهيوني الذي يبيد الآلاف من الأسر في غزة منذ نحو شهرين دون أي تحرك للمجتمع الدولي، ما يظهر نفاق الغرب وازدواجية معايير حقوق الإنسان،" مؤكداً بأن "اخراج قوات الاحتلال قرار وطني وأخلاقي وشرعي".

وكانت طائرات أمريكية قصفت مقرات الحشد الشعبي في جرف النصر قبل نحو أسبوع ما أسفر عن استشهاد وإصابة 12 من مقاتلي الحشد.