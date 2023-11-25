نائب سابق : الموقف الحكومي والسياسي تجاه الاعتداء الامريكي على الحشد الشعبي ضعيف

وصف النائب السابق علي الغانمي ، الموقف الحكومي والسياسي تجاه الاعتداء الامريكي على قوات الحشد الشعبي بانه ضعيف ، داعيا الى ان يكون اكثر صرامة وحدة تجاه هذا الاعتداء .

وقال الغانمي في تصريح صحفي:" ان قوات الحشد الشعبي قوات رسمية عراقية مصوت عليها داخل البرلمان تتبع القائد العام للقوات المسلحة ، ومواقفها في الدفاع عن الوطن يشهد لها الجميع ، وبالتالي استهداف الامريكان لمواقع الحشد بالطائرات والصواريخ استهدافا مباشرا ، يعد خرقا للسيادة واعتداء واضحا وبمثابة اعلان حرب على العراق ، وهذا الامر يتطلب ردا قويا تجاه هذا العدوان ".

واضاف :" ان الولايات المتحدة تعطل بناء منظومة دفاع جوي متطورة في العراق ، وهذا الامر يجب الوقوف عنده"، لافتا الى انه لا يمكن ان تكون سماء العراق مسرحا مفتوحا للطائرات الامريكية بدون رادع .

واشار الغانمي الى انه :" على وزارة الخارجية والحكومة استدعاء السفيرة الامريكية وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية جراء هذا العدوان السافر ، ولكن هذا لم يحصل " ، معربا عن اسفه لموقف الحكومة الضعيف وايضا للموافق السياسية تجاه العدوان على قوات الحشد الشعبي ، وكانه حادث اعتيادي وطبيعي .

واكد عضو لجنة الامن ، اهمية استضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الامنيين في البرلمان لاستبيان مواقفهم تجاه هذا الحادث ووضع المعالجات لعدم تكراره مستقبلا ، وامكانية ردع هذا العدوان .