تعرف على هواتف المنظومة الامنية من اجل الابلاغ عن اي تهديد للامن الوطني والاقتصادي او السلم المجتمعي

بعد الاستهداف والتخريب المتعمد لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات بيوم عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) ، للتبليغ عن اي نشاط يهدد الامن الوطني والاقتصادي او السلم المجتمعي
هواتف المنظومة الامنية بالعراق
-استخبارات الحشد الشعبي : 481
-شرطة النجدة : 104
-عمليات الداخلية : 130
-جهاز الامن الوطني : 131
-جهاز المخابرات الوطني : 400
-مديرية مكافحة الاجرام : 533
-مديرية مكافحة المتفجرات : 404
-حماية الاسرة : 139
-الاستخبارات العسكرية: 153
• وزارة الداخلية منصة بلغ :
- الرابط:
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha