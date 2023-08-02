بعد استقبالها خمسة ملايين زائر .... وزارة الكهرباء تعاقب محافظة كربلاء المقدسة بقطع الكهرباء عنها لساعات طويلة

افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة كربلاء المقدسة تعاني منذ يومين من انقطاع الكهرباء عنها في ظل درجات الحرارة الحالية التي وصلت الى الخمسين درجة مئوية .

واوضح المراسل ان المحافظة استقبلت منذ يومين اكثر من خمسة ملايين زائر لاحياء مراسيم ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام وقد قدمت كافة الخدمات لهم من قبل ابناء المحافظة الذين يعتبرونه واجب ديني وانساني جنبا الى جنب مع الدوائر الحكومية والامنية والعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية الا ان وزارة الكهرباء كافئت المحافظة بقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة في معظم احياء المحافظة بواقع ساعة واحدة تجهيز مقابل خمسة او ست ساعات انقطاع تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي شارفت على خمسين درجة مئوية .

واضاف المراسل ان ابناء المحافظة يعون حجم التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء محمد السوداني الا انه فشل في ملف الكهرباء والذي يعتبر اهم ملف لمعرفة تقدم الحكومة في مجال الخدمات المقدمة للمواطن العراقي

مطالبين بايجاد حل لهذه المشكلة سيما وان المحافظة تستقبل ملايين الزائرين من كل العالم .