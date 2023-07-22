عراقي يتم طعنه بالسيف في السويد لاعتراضه على حرق القرآن

كشف السياسي العراقي جاسم الحلفي عن تعرض ابن اخيه الى محاولة اغتيال في مملكة السويد بعد اعتراضة بالكلام على حادثة حرق القرآن الكريم.

وقال الحلفي على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك " سلامات ابن اخي مرتقى الحلفي، العنصرية والكراهية لم تتوقف عند حدود حرق القرآن الكريم والعلم العراق، فقد اقترف احد العنصريين السويديين جريمة، اذ حاول قتل ابن اخي مرتقى الحلفي، بضربة سيف قاتلة، ليس لذنب ارتكبه سوى جرأته بإدانة الاعتداءات المتكررة على عقيدة مليار انسان واستنكارها، وبموافقة السلطات السويدية، تحت ذريعة (حرية التعبير)، هذه الحرية المزعومة التي لم تتحمل نقدها بكلام من شاب عراقي وجد حقه بابداء رأيه بجرأة ووضوح لاستنكار فعل الكراهية الشنيع.

واضاف الحلفي ان "المفارقة تكمن في ان السلطات السويدية اعتبرت مرتكب جريمة حرق القرآن لاكثر من مرة سلوان موميكا كامل الاهلية، ووفرت له جو الجريمه والحماية، لكن الذي حاول قتل ابن اخي اعتبرته مختل عقليا وذلك كي تحميه وتجنبه العقاب القانوني".