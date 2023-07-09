مصدر مطلع يكشف دور امريكا الخبيث والكبير في انقطاع الكهرباء في معظم محافظات العراق

كشف مصدر مطلع عن دور امريكا الخبيث في معاناة العراقيين بسبب انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى درجة الغليان

واوضح المصدر ان الجميع يعرف ان معظم المحطات الكهربائية في العراق تعمل بالغاز ويتم استيراده من ايران وبسبب العقوبات الامريكية على الجمهورية الاسلامية في ايران لا يتمكن العراق من تسديد المبالغ

حيث ان للايرانين مبالغ تصل الى 12 مليار دولار مستحقات الغاز ، وهذه الاموال وفّرت الحكومة جزءً كبيرا منها ان لم يكن جميعها، ولكنها لم تصل الى الحكومة الايرانية حتى اللحظة بسبب مماطلة ومنع الجانب الامريكي ايصال الاموال.

واضاف المصدر ان الايرانيين طلبوا من دولة عمان ان يكون احد مصارفها وسيطاً بين العراق وايران ويتكفل بنقل هذه الاموال مع وجود نسبة 2‎%‎ للمصرف العماني الذي يقوم بدور تحويل الاموال ، وحتى لايكون للجانب الامريكي عذرا في التشكيك بطريقة سير الاموال ومتابعتها حتى وصولها للجانب الايراني.

اجريت مباحثات وتم الاتفاق على سير مبلغ 2 مليار دولار من اصل 12 مليار دولار وارسالها من مصرف TPI الى احد المصارف العمانية وبمتابعة امريكية ثم وصولها الى ايران ، ولكن هنا كان للخزانة الامريكية رأي ومماطلة اخرى، حيث قالوا نرسل مليار واحدا ونتابع وبعدها اصبح نصف مليار وووو الى ان وصل المبلغ الى 5 مليون دولار فقط من اصل 12 الف مليون دولار والعذر انهم يرسلوا مبلغا صغيرا لتتم متابعة سلامة وصول الاموال والتأكد منها.

هذا مايحصل خلف الكواليس ونحن لم نجني من كل هذا ، غير الانقطاع في التيار والمأساة وحرارة الصيف اللاهب لذا يجب الضغط على الولايات المتحدة وردعها في ايقاف تصفية حساباتها مع ايران على حساب معاناة الشعب العراقي او تمدنا هي بالغاز لنستغني عن الغاز الايراني حتى تكتمل مشاريع الحكومة في صناعة الغاز .