محافظة كربلاء المقدسة تعاني من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ومواطنون السوداني خسر التحدي ولم نعد نثق به

في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى 50 درجة مئوية تعاني محافظة كربلاء المقدسة من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وبحسب مراسل وكالة انباء براثا ان ساعات التجهيز وصلت الى ساعة مقابل خمسة ساعات انقطاع

واوضح مراسلنا ان المواطنين في المحافظة اعربوا عن غضبهم ازاء ذلك وفقدوا الثقة بوعود رئيس الوزراء محمد السوداني الذي وعد بان يكون الكهرباء مستمرا في هذا الصيف

وقال احد المواطنين وهو ينظر الى ابنه بالم وحسرة وهو يتصبب عرقا سيما وانه يشارك في امتحانات البكلوريا للصف السادس الاعدادي متسائلا هل ابناء المسؤولين يعانون كما يعاني ابناءنا اين الاجواء المناسبة لكي يؤدي ابناءنا الامتحانات

فيما قال مواطن اخر توسمنا خيرا بمجيء رئيس الوزراء محمد السوداني لانه عانى مثلما عانينا في زمن الطاغية المقبور صدام التكريتي حيث لم يخرج من العراق وهو على علم بما جرى للعراقيين في تلك الحقبة الدموية ولكن فقدنا الثقة به كحال بقية المسؤولين الذين تصدوا للحكم وبالتالي لافرق بين السياسيين الذين كانوا في الخارج وبين الذين كانوا في الداخل وبصريح العبارة السوداني خسر التحدي ولم نعد نثق به بعد اليوم .