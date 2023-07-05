الأخبار

مسجد براثا المعظَّم يقيم حفلًا بهيجًا بمناسبة عيد الغدير الاغر


تحت شعار

 

 #الغدير_مهدوي_الانتصار 

 

وبمناسبة حلول عيد اللّه الأكبر ويوم الولاية الاعظم تقيم هيأة شباب المنتظر (عليه السلام) في مسجد براثا المعظَّم حفلًا بهيجًا بمشاركة جمع من الشعراء المبدعين والمنشدين

 

🔻الشاعر ناظم الحاشي

🔻الشاعر الدكتور محسن الجوراني

🔻الشاعر محمد الأعاجيبي

🔻الشاعر رفعت الصافي 

 

🔵 وأيضًا فرقة صاحب الزمان(عج) والمنشد المهدوي أشرف التميمي

 

💠بغداد - مسجد براثا

🕟4.30 عصرا

الاحد 20 ذي الحجة 2023/7/9

 

👈 والدعوة عامة للرجال والناس وأولادهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسجد براثا المعظَّم يقيم حفلًا بهيجًا بمناسبة عيد الغدير الاغر
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
عيد الغدير والهوية الثقافية الشيعية
في تغريدة له ... النائب المستقل مصطفى سند موضوع تغيير رئيس ديوان الرقابة المالية تحاصص طائفي
الإطاحة بمسؤول محلي بتهمة الابتزاز والرشى في ديالى
السوداني يوجه برفع الملاكات القيادية من قاموسها قضية العطلة او انتهاء الدوام
الاعرجي يبحث مع وكيل وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزيز العلاقات الثنائية وامن الحدود
استخبارات الحشد تطيح بأحد تجار الأسلحة في نينوى
السوداني : الاشهر الستة القادمة مفصلية في عمر الحكومة
رئيس مجلس المفوضين: أسباب فنية تمنع الإقليم من إجراء الانتخابات في وقت واحد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك