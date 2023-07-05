مسجد براثا المعظَّم يقيم حفلًا بهيجًا بمناسبة عيد الغدير الاغر

تحت شعار
#الغدير_مهدوي_الانتصار
وبمناسبة حلول عيد اللّه الأكبر ويوم الولاية الاعظم تقيم هيأة شباب المنتظر (عليه السلام) في مسجد براثا المعظَّم حفلًا بهيجًا بمشاركة جمع من الشعراء المبدعين والمنشدين
🔻الشاعر ناظم الحاشي
🔻الشاعر الدكتور محسن الجوراني
🔻الشاعر محمد الأعاجيبي
🔻الشاعر رفعت الصافي
🔵 وأيضًا فرقة صاحب الزمان(عج) والمنشد المهدوي أشرف التميمي
💠بغداد - مسجد براثا
🕟4.30 عصرا
الاحد 20 ذي الحجة 2023/7/9
👈 والدعوة عامة للرجال والناس وأولادهم.
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