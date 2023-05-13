تقرير ,,,, بالفيديو ... الجولة التفقدية التي اجراها رئيس الوزراء محمد السوداني لمحافظة نينوى ولقاءه بالمسؤولين والمواطنين

يتجوّل مساءً في أحد متنزّهات مدينة الموصل ويلتقي بالأهالي
يفتتح مستشفى الحدباء التخصّصي لأمراض الدم وزراعة النخاع في الموصل
يتابع ميدانياً مشروع تأهيل مطار الموصل الدولي
يضع حجر الأساس لمشروعي فندق الموصل الدولي، ومستشفى ابن سينا في المحافظة
يجتمع برؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في المحافظة
يزور جامع النبي يونس(ع)، والجامع النوري الكبير في مدينة الموصل
يزور كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في برطلة
يزور سدّ الموصل ويترأس اجتماعاً فنياً في الموقع
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