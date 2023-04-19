الأخبار

فرار "كمبش".. توضيح قانوني بشأن العقوبات المُلاحقة للنواب المساهمين بتهريبه


النائبة اسماء كمبش وشقيقة المدان الهارب سعد كمبش

أوضح الخبير القانوني، جبار الشويلي، اليوم الأربعاء، الأطر والعقوبات القانونية التي تلاحق أعضاء مجلس النواب المساهمين بتهريب متهمين من السجون، فيما أكد أن هذه القضية متعلقة بالقضاء حصراً.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قد أكد " زيارة النائب أسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".

وقال الشويلي في حديث لـ / المعلومة /، إن "في حال مساهمة أحد أعضاء مجلس النواب، بتهريب متهمين من السجون، ستكون هناك دعوى بناءً على شكوى مقدمة، ويكون هناك أمراً قضائياً برفع الحصانة عن النائب؛ لجلبه الى التحقيق".

وأضاف، "اذا تم اثبات فعلاً مساهمة النائب بهروب هذا المجرم، بعدها سيصدر قرار قضائي بهذا الخصوص بحقه، واذا لم يثبت فتتم إعادة الحصانة اليه، مرة أخرى، وعودته لعمله التشريعي وبراءته من التهمة الموجهة اليه".

وأوضح الخبير القانوني، أن "هذه القضية متعلقة بالقضاء، واجراء التحقيق القضائي، اذا كان فعلاً هو مساهم بهروب المتهم من عدمه"، مبيناً أنه "لا يمكن استجواب النائب أو ادانته، الا برفع الحصانة عنه اولاً، باعتبارها حصانة الشعب".

وبين الشويلي: " عندما ترفع الحصانة عنه، عندها يكون مواطن عادي، ليقف ويمثل امام القضاء؛ للدفاع عن نفسه بالتهمة الموجهة اليه".

وأتهم عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، اليوم الأربعاء، عضو مجلس النواب، أسماء كمبش، بالتورط بتهريب شقيقها المتهم سعد كمبش، وفيما عد عملية الفرار "مدبرة ومنظمة"، بين الهدف الأساس من العملية. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرار "كمبش".. توضيح قانوني بشأن العقوبات المُلاحقة للنواب المساهمين بتهريبه
رئيس الوزراء: بعد انتهاء مهلة الـستة اشهر سيكون هناك تعديل وزاري
بعيد رأس السنة الايزيدية.. المندلاوي يدعو الى تثبيت جميع حقوق الايزيديين ومطالبهم وتعويضهم
السيطرة على كدس كبير للاسلحة والعتاد يعود لداعش في صحراء الانبار
مستذكرا تضحياتهم.. السوداني يهنئ ابناء المكون الايزيدي
خبير قانوني يوضح العقوبات القانونية الخاصة بهروب السجناء على الأجهزة الرقابية
عبد الواحد: مراكز احتجاز كبار الفاسدين “vip” ويستطيعون الهروب منها
الكشف عن طريقة جديدة لايواء ارهابيي داعش في صحراء الانبار الغربية
السوداني: وجهنا جميع الجهات بتذليل المعوقات امام تنفيذ مشاريع المداخل المتلكئة والمتوقفة
ابو ريشة: نستنكر وقوف مجلس النواب ضد وزير الداخلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
فيسبوك