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جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل


أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن جدول جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل.

وقالت الدائرة بحسب وثيقة ان "جلسة يوم السبت المقبل ستتضمن:

أولا: استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية.

ثانيا: التصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضافت: "الجلسة تبدأ الساعة الثامنة والنصف مساءً".

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