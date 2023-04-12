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اعتقال 4 ارهابيين "خطرين" نفذوا عمليات إجرامية في كركوك


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على اربعة ارهابيين خطرين نفذوا عدة عمليات في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة إرهابيين في محافظة كركوك، أحدهم قام بنقل ثلاث عبوات ناسفة فيما شارك الاخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت - كركوك وقتلهم وتفخيخ جثة أحدهم في السنوات السابقة اما الاخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابي".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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