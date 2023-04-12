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رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل الى باريس


وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر القضاء في بيان  ان "رئيس المجلس وصل إلى باريس رفقة وفد قضائي واداري ويذكر ان الزيارة سوف تشهد توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التدريب القضائي بين المعهد القضائي العراقي والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء اضافة الى اجراء عدد من اللقاءات مع المختصين في القضاء الفرنسي والاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب".

وتابع أن "الوفد المرافق لرئيس المجلس ضم كلا من نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي جبار عبد دلي ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي جبار حسين ومدير عام المعهد القضائي فاتن محسن ومدير عام دائرة الشؤون المالية والادارية منى عبد الحسين".

 

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