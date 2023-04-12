المندلاوي يدعو للاسراع في استكمال مقاعد التعيينات لحملة الشهادات والأوائل

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي الى الاسراع في استكمال مقاعد التعيينات لحملة الشهادات والأوائل .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان المندلاوي التقى,اليوم الثلاثاء, رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، لاستكمال جهوده وزيارته السابقة في متابعة ملف التعيينات وتوزيع المقبولين".

ودعا المندلاوي بحسب البيان, الى متابعة باقي مقاعد التعيينات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل ,من خلال استكمال اجراءات المتقدمين للتعيين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم خلال الفترة السابقة, والاسراع في نشر قوائم اسمائهم مع مراعاة توزيعهم بشكل عادل وفقاً للتخصص والرقعة الجغرافية, واعادة النظر في مظلومية توزيع المتعينين حديثاً ومن بينهم خريجو الهندسة المعمارية"