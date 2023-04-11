الداخلية تفند شائعة وجود/ عصابة التابوت / وسط بغداد

فندت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية شائعة وجود / عصابة التابوت / مؤكدة :" ان القضية منظورة امام المحاكم المختصة بسبب خلافات بين شخصين ".

وذكر بيان للوزارة انه بتوجيه من وزير الداخلية عبد الامير الشمري لتقصي حقيقة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود (عصابة التابوت) التي تقوم بتهديد المواطنين وابتزازهم في منطقة الكرادة ببغداد، من خلال وضع تابوت فيه عدة اطلاقات نارية ، توجهت مفرزة من الشرطة المجتمعية الى محل وضع التابوت، حيث تبين ان القضية ترتبط بخلافات ومشاكل بين شخصين.

واكدت :" ان القضية منظورة أمام المحاكم المختصة، التي أصدرت بدورها أمراً قضائياً على الشخص الذي قام بوضع التابوت أمام إحدى الشركات المملوكة لأحد الأشخاص".

و طمأنت الشرطة المجتمعية المواطنين، بعدم وجود عصابة باسم (عصابة التابوت) تهدد المواطنين وتبتزهم، داعية في الوقت ذاته القنوات الإعلامية الى توخي الدقة في نقل الاخبار، واعتمادها من مصادرها الموثوقة المختصة وعدم بث الشائعات .