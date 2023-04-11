رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان اهمية الاسراع باقرار الموازنة بما يلبي الاستحقاقات الوطنية

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور اعضاء مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء،بحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني ، بحث الاوضاع العامة واهم المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية والبيئية والخدمية، مع الاشارة الى ضرورة تعزيز التفاهمات وتغليب مصالح المواطنين.

وتم التأكيد على اهمية الاسراع باقرار قانون الموازنة العامة، بما يلبي الاستحقاقات الوطنية ويسهل تنفيذ الاجراءات الخدمية والبرنامج الحكومي