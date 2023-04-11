الاستخبارات العسكرية تطيح بخمسة إرهابيين في اربع محافظات

اطاحت الاستخبارات العسكرية بخمسة إرهابيين في بغداد ونينوى والانبار وصلاح الدين.

وذكر بيان المديرية في بيان انه بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب قيادة عمليات صلاح الدين والفرق السادسة والعاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على( 5 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط وتلكيف وجزيرة الرمادي ومنطقة عكركوف وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.