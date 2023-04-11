الأخبار

الاعرجي : الخطاب المعتدل يعزز الروابط المجتمعية ويرسخ الوحدة


استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب الشيخ خالد الملا.

وذكر بيان للمستشارية ان الأعرجي أشاد بمواقف الشيخ خالد الملا، الوطنية المشرّفة ومايحمله من فكر واعتدال، مشيرا إلى :" ان الخطاب المعتدل يعزز الروابط المجتمعية ويرسخ الوحدة بين ابناء البلد الواحد".

من جانبه اكد الشيخ خالد الملا، اهمية تعزيز روح المواطنة والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والقوميات المذاهب، وعدم نسيان جرائم داعش الارهابي.

كما شهد اللقاء ، التباحث في الشأن العراقي، امنيا وسياسيا ومجتمعيا، والتأكيد على اهمية نبذ العنف والخطاب المتطرف. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعرجي : الخطاب المعتدل يعزز الروابط المجتمعية ويرسخ الوحدة
المندلاوي يؤكد حاجة الأمة لمنهج الامام علي ( عليه السلام ) وخطواته في محاربة الفساد وتحقيق العدالة
القبض على متهم بجريمة الابتزاز الالكتروني في صلاح الدين
العراق والكويت يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية
الحبس لمدة سنتين بحق موظف انتحل صفة مسؤول بهيئة النزاهة
الأمم المتحدة حول هجوم السليمانية : ندعو جميع الدول لاحترام سيادة العراق
وكالة الاستخبارات: القبض على متهمين بحوزتهما 50 ألف حبة مخدرة في الأنبار
القضاء يشدد على احترام الفن والتعبير عن الرأي ضمن الاطر الدستورية
رئيس الجمهورية يهنيء رئيس وزراء الكويت بمناسبة تسنمه المنصب الجديد
النزاهة : الحبس الشديد لــ"طبيب أسنان" تعهد بغلق اخبار يتعلق بالفساد مقابل مئة مليون دينار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك