الاعرجي : الخطاب المعتدل يعزز الروابط المجتمعية ويرسخ الوحدة

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب الشيخ خالد الملا.

وذكر بيان للمستشارية ان الأعرجي أشاد بمواقف الشيخ خالد الملا، الوطنية المشرّفة ومايحمله من فكر واعتدال، مشيرا إلى :" ان الخطاب المعتدل يعزز الروابط المجتمعية ويرسخ الوحدة بين ابناء البلد الواحد".

من جانبه اكد الشيخ خالد الملا، اهمية تعزيز روح المواطنة والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والقوميات المذاهب، وعدم نسيان جرائم داعش الارهابي.

كما شهد اللقاء ، التباحث في الشأن العراقي، امنيا وسياسيا ومجتمعيا، والتأكيد على اهمية نبذ العنف والخطاب المتطرف.