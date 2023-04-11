المندلاوي يؤكد حاجة الأمة لمنهج الامام علي ( عليه السلام ) وخطواته في محاربة الفساد وتحقيق العدالة

عزى محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الشعب العراقي والأمة الإسلامية وكل الإنسانية، بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) .

وقال المندلاوي في بيان اليوم الثلاثاء ، نتقدم بأصدق آيات التعازي والمواساة إلى شعبنا العراقي العزيز، وأمتنا الإسلامية، وكل الإنسانية، في الذكرى الأليمة على قلوبنا جميعاً، ليلة استشهاد امير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) .

وأكد النائب الأول حاجة البشرية إلى النهج الايماني والانساني والسياسي الذي كان يعمل به قائد الغر المحجلين ، وضرورة التمسك بأرثه العلمي لبناء الأمة، وخطواته العملية في محاربة الفساد ورفض الباطل وتحقيق العدالة ونصرة المظلومين واعانة الفقراء والمحتاجين.

وأشاد المندلاوي بجهود مختلف تشكيلات و صنوف القوات الأمنية ودورها الكبير في حماية الزائرين الوافدين المتوجهين من مختلف المحافظات صوب النجف الأشرف ، سائلاً الباري العلي القدير ان يحسن عزاء المؤمنين، ويِعظّم للجميع الأجر والثواب، ويرزقهم شفاعة امير المؤمنين ( عليه السلام ).