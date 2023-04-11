القبض على متهم بجريمة الابتزاز الالكتروني في صلاح الدين

القت قوة من فرقة الرد السريع القبض على متهم بجريمة الابتزاز الإلكتروني في صلاح الدين.

وذكر بيان لفرقة الرد السريع ان قوة من اللواء الثالث فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، ومكتب جهاز الأمن الوطني بقضاء طوزخورماتو ، القت القبض على متهم وفق أحكام المادة (430) ق ع (ابتزاز الكتروني) في الحي العسكري بقضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، و تم تسليمه الى الجهات المختصة