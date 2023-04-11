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الحبس لمدة سنتين بحق موظف انتحل صفة مسؤول بهيئة النزاهة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الثلاثاء، صدور حكمٍّ حضوريٍّ على مُوظَّفٍ انتحل صفة مسؤول بأحد الأجهزة الرقابيَّـة، وتواصل مع أحد الإعلاميّين حول قضايا فساد.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المـركزيَّـة، أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين بحقِّ مُوظَّفٍ في وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ مُنسَّبٍ إلى هيئة النزاهة؛ لإقدامه على انتحال صفة معاون مدير عام في الهيئة، والتواصل مع الإعلامي (حيدر الحمداني)، لمعرفة الجهات التي تزوده بملف فسادٍ في إحدى الوزارات، وإفشاء معلومات تتعلق بعمل الهيئة".

وتابعت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة ومحضر الضبط الأصولي، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق القرار المادة (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

وسبق للهيئة أنْ دعت المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الاحتيال وانتحال الصفة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، حاثةً على زيارة موقعها الرسميّ؛ للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد.

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