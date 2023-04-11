الأمم المتحدة حول هجوم السليمانية : ندعو جميع الدول لاحترام سيادة العراق

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية لم تتلق حتى الآن أي شكوى من الحكومة العراقية بشأن هجوم مطار السليمانية، داعياً جميع الدول إلى احترام سيادة العراق.

وقال ستيفان دوجاريك لشبكة رووداو الإعلامية، الكردية اليوم الثلاثاء: "نؤكد دعمنا الكامل لوحدة الأراضي العراقية"، و"ندعو جميع الدول إلى احترام سيادة الأراضي العراقية".

من جهته، أكد مصدر في وزارة الخارجية لشبكة رووداو الإعلامية، أن العراق لم يتقدم حتى الآن بشكوى إلى الأمم المتحدة، ولم يتخذ أي قرار في بغداد لتقديم شكوى ضد تركيا في المنظمة الدولية، في وقت حملت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان يوم (8 نيسان 2023)، تركيا المسؤولية عن الهجوم، مطالبة الحكومة التركية بـ "تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات".

وتصاعدت أعمدة دخان قرب مطار السليمانية الدولي يوم الجمعة (8 نيسان 2023)، ونفى المسؤولون في المطار والآسايش في البداية أن يكون ناجماً عن قصف أو انفجار، وورد لاحقاً أنها كانت ناجمة عن هجوم بطائرة مسيّرة كان المستهدف فيه قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بحسب معلومات شبكة رووداو الإعلامية