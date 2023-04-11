رئيس الجمهورية يهنيء رئيس وزراء الكويت بمناسبة تسنمه المنصب الجديد

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتي بمناسبة تسنمه المنصب الجديد.
وذكر بيان لمكتب رشيد أن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح".
وأعرب رشيد، وفق البيان، عن "تهانيه لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل وتسنمه المنصب الجديد، متمنيا للشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والازدهار".
بدوره، عبّر أحمد نواف الأحمد الصباح عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية متمنيا للشعب العراقي المزيد من الاستقرار والرفاه".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha