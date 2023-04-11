المندلاوي يؤكد ضرورة منح الاولوية في الموازنة لتنشيط القطاع الخاص

ترأس نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاجتماع الثاني للجنة المالية النيابية بعد القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥).

واكد المندلاوي خلال الاجتماع، ان مجلس النواب داعم لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض، مشيراً إلى ضرورة منح الاولوية في مشروع القانون لتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في فرص عمل اضافية امام الطاقات الشبابية .

ووجه المندلاوي، اللجنة المالية النيابية بتقديم رؤية واضحة لآلية التعيين والتعاقد في القطاع الحكومي تنسجم مع موازنة مخصصة لثلاث سنوات، واستكمال مناقشة باقي فقرات الموازنة للاسراع في تقديمها للقراءة الثانية خلال الايام المقبلة، مع الأخذ بالملاحظات المطروحة من قبل النواب حولها، وانسجامها مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.