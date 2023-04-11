مخالفات بـ47 ملياراً.. الحبس الشديد لرئيس ديوان الوقف السني الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة، والتسبب بالإضرار بالمال العام.

وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها مديرية تحقيق بغداد وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان إلى أنَّ "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الوقف السنيِّ؛ لقيامه بمُخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبب في إضرار المال العام".

وأوضحت الدائرة، أن "تفاصيل القضيَّـة تشير الى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني؛ لشراء فندق (ارمادا) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّـة، لافتة إلى أنه أصدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة"، مبينة أن "المخالفات في شراء الفندق تبلغ 47 مليار دينار".

وأضافت، أنّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 21 آذار الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، المتهم بارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات ماليَّـة والتسبب بالإضرار بالمال العام.