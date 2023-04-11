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المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً


أعلنت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

وأعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء.

كما أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وكذلك أعلنت محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وأعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء؛ بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وأعلنت بابل وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

كما قرر محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

ومحافظة الديوانية هي الأخرى أعلنت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

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