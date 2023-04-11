الكشف عن تفاصيل مهمة حول "سرقة القرن الثانية".. هل تمس الحلبوسي؟

كشف السياسي المستقل، صباح العكيلي، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص ملف توزيع قطع الأراضي في محافظة الانبار، وفيما وصف القضية بـ"سرقة القرن الثانية"، اكد وجود معلومات تُدين 18 شخصية بالقضية التي ستمس بالحلبوسي.

وقال العكيلي في حديث ل / المعلومة /، إن "ملف توزيع قطع الأراضي في محافظة الانبار يصف حالياً بسرقة القرن الثانية"، مؤكداً أن "المتورط الأكبر بالقضية هو شقيق رئيس مجلس النواب، مثنى ريكان الحلبوسي".

وأشار الى "تورط رئيس التسجيل العقاري في الانبار وخمسة موظفين اخرين، والذين تم اعتقالهم من قبل هيئة النزاهة الاتحادية"، مبينا أن "هناك مذكرة استقدام لمحافظة الانبار المتهم بقضية هدر المال العام ضمن قانون العقوبات رقم 340 بالإضافة الى تطوره بتوزيع قطع الاراضي".

وأضاف العكيلي، أن "هناك ارقاماً لدى هيئة النزاهة تؤكد بوجود أكثر من 180 الف قطعة أرض وليس 60 الف فقط، وكذلك ما وجد بحوزة مدير نقابات العمال، محمد عدنان، والذي يتمثل بوجود مليون ونصف و400 هوية تقاعد مزورة".

وبين المحلل السياسي، أن "هناك معلومات تؤكد تورط 18 شخصية بهذه الصفقة، والتي ستمس كثيرا محمد الحلبوسي"، مشيرا الى أن "الأرقام التي طرحت من ممكن ان تفوق صفقة القرن والتي تم الإعلان عنها في عهد حكومة الكاظمي".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، استقدام محافظ الانبار على خلفية ارتكاب مخالفات مالية، وتوزيع قطع أراض بصورة غير قانونية بالتعاون مع جهة سياسية متنفذة في المحافظة.