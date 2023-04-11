الاعرجي يبحث مع السفير الكندي ملف مخيم الهول السوري وتداعيات الحرب الروسية الاكرانية

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الكندي في بغداد غريغوري غاليغان، ملف مخيم الهول السوري وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان الأعرجي استقبل السفير الكندي بمكتبه اليوم ، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إقليميا ودوليا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

وأكد الأعرجي، أن كندا بلد صديق للعراق، وسجلت موقفا واضحا ضد ما تعرض له العراق من هجمة إرهابية شرسة"، مشيرا إلى أن حكومة محمد شياع السوداني، حريصة على تطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة مع كندا.