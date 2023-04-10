السوداني يجدد تأكيده على اولوية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تلبي طموح المواطنين في كل محافظات العراق

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, تأكيده على أولوية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تلبي طموح المواطنين في كل محافظات العراق.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان السوداني استقبل، مساء ,اليوم الاثنين, نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني,وشهد اللقاء التباحث في مستجدات الأوضاع العامة وأهمّ الملفات على المستوى الوطني، وسبل تعزيز العمل الحكومي وتنفيذ البرامج الخدمية والاصلاحية".

كما جرى بحسب البيان, استعراض جهود التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في مختلف المجالات، بما يقدّم المصالح العامة للشعب العراقي بجميع أطيافه".

وجدّد السوداني وفق البيان, تأكيده على أولوية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تلبي طموح المواطنين في كل محافظات العراق. وأن الأجهزة التنفيذية، وبإسناد وتأييد شعبي وسياسي عام، قد قطعت شوطاً مهماً خلال مدّة قصيرة على مسار البنى التحتية والاصلاح الاقتصادي وملامسة حاجات المواطنين الأساسية"