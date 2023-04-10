سلطة الطيران المدني تستلم إدارة مطار النجف الأشرف الدولي

تسلم رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي ، اليوم الإثنين ، ادارة مطار النجف الاشرف الدولي

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني انه تم عقد اجتماع موسع ضم مدراء أقسام السلطة مع مدراء الاقسام في إدارة مطار النجف الدولي من أجل استعراض أهم الخطوات التطويرية ومعالجة المعوقات والتي من شأنها الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال الإعتماد على الخبرات المهنية والاستفادة منها في تطوير واقع عمل مطار النجف الدولي والذي يعد معلماً مهماً لمكانته الجغرافية والدينية ودوره في استقبال العديد من الرحلات الجوية في مختلف المواسم والأعياد.

وأكد رئيس السلطة : أن جهود ومساعي تبذل من قبل المعنيين للعمل وفق تعليمات المنظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) من خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمطار وتذليل جميع المعوقات إمامه والعمل على تمكين العاملين فيه بالدورات التدريبية التخصصية في مختلف المجالات وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية .

واضاف :أننا نسعى جاهدين إلى إجراء تدقيق لكافة المطارات العراقية من قبل المنظمة الدولية بعد استكمال التدقيق على مطار أربيل الدولي وتاتي تلك الجهود ضمن الخطوات التطويرية لقطاع الطيران المدني في البلاد