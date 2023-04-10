السوداني : ملف المشاريع المتلكئة يندرج ضمن اولويات الحكومة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد، وآليات تفعيل العمل فيها، والمباشرة باستكمالها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان الاجتماع ضم الجهات القطاعية والمختصة بالدولة، فضلاً عن ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشاريع المستشفيات المتلكئة البالغ عددها 13 مستشفى، ثمانية منها تشرف على تنفيذها وزارة الصحة، وثلاثة مستشفيات تشرف عليها محافظة بغداد، ومستشفى واحد يُنفذ لصالح وزارة التعليم العالي".

واستعرض الاجتماع، أسباب التلكّؤ في كل مستشفى من المستشفيات المتلكئة، حيث أكدت التقارير اختلاف أسباب التلكؤ بين ارتفاع الأسعار وقطع الغيار وبعضها يتعلق بجنبة الفساد فضلاً عن قضايا قانونية تخصّ القضاء.

واكد رئيس مجلس الوزراء :" ان ملف المشاريع المتلكئة يندرج ضمن اولويات الحكومة في العمل على الدفع بها ، لاسيما تلك التي تتعلق بالقطاع الصحي".

وبيّن :" ان الحكومة ستعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه عمل الشركات المنفذة، التي عليها ايضاً الالتزام بتنفيذ مشاريعها المتلكئة وفق المواصفات المطلوبة بسقوف زمنية محددة، مشدداً على رفض اي تأجيل، او تأخير اضافي.

واشار السوداني الى :" ان احد اسباب تلكؤ المشاريع هو غياب المتابعة الجدية لها، التي تسببت بأن يستغرق بناء مستشفى عشر سنوات، ما اثر على الوضع العام وعلى المواطن ودرجة تقبله قرارات الدولة.

واكد انه سيستمر بمتابعة سير العمل في المستشفيات المتلكئة وفي ادق التفاصيل، فضلاً عن عمل فريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء.